بعد إنجازات فرناندو سانتوس مع البرتغال.. روبرتو مارتينيز في تحد صعب

عقب فشل منتخب البرتغال في تجاوز دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر إذ انهزم على يد منتخب البرتغال بهدف نظيف اتخذ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قرارا بإقالة المدير الفني الوطني فرناندو سانتوس.

البرتغال مع سانتوس في كأس العالم 2022

وقبل هذا الاقصاء كانت البرتغال قد تصدرت المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين على منتخبي غانا بنتيجة 3 – 2، وأوروجواي بهدفين دون رد في الجولتين الأولى، والثانية على الترتيب، وهزيمة واحدة على يد منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثالثة.

وفي دور الـ16 تخطت منتخب سويسرا بعد أن هزمته بنتيجة ثقيلة جدا 6 – 1.

البرتغال مع سانتوس في كأس العالم 2018

وبالرغم من ذلك نسخة البرتغال تحت قيادة فنية من سانتوس في نهائيات كأس العالم 2022 أفضل من نسختها معه في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا حيث خرج على يد أوروجواي بخسارته بنتيجة 1 – 2 في دور ثمن النهائي.

البرتغال مع سانتوس والتتويج بلقب بطولة أمم أوروبا 2016

بينما كان أول استحقاق صعب أمام سانتوس في قيادته للبرتغال هو بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، وتمكن من التتويج باللقب بالفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وهذا التتويج لم يكن متوقعا لأن البرتغال لم تظهر بشكل مرضي في دور المجموعات حيث تجاوزت المجموعة السادسة بصعوبة شديدة بصفتها أحد أفضل المنتخبات التي استطاعت أن تحتل المركز الثالث في المجموعات الست برصيد 3 نقاط مع أنها لم تتمكن من تسجيل فوز واحد حيث حصدتها من 3 تعادلات مع منتخبات آيسلندا إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الأولى، والنمسا دون أهداف في الجولة الثانية، والمجر بـ3 أهداف لكل منهما في الجولة الثالثة.

وفي دور الـ16 أقصت منتخب كرواتيا بالتغلب عليه بهدف دون نظيف.

وفي دور ربع النهائي أطاحت بمنتخب بولندا بضربات ترجيحية 5 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي دور قبل النهائي أخرجت منتخب منتخب ويلز بعد أن فازت عليه بهدفين دون رد.

البرتغال مع سانتوس في بطولة أمم أوروبا 2020

أما في بطولة أمم أوروبا 2020 فشلت البرتغال في تكرار نفس السيناريو إذ تجاوزت المجموعة السادسة أيضا كأحد أفضل الثوالث لكن بـ4 نقاط جمعتها من انتصار وحيد على المجر بـ3 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى، وتعادل وحيد إيجابي مع فرنسا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة، وهزيمة واحدة على يد منتخب ألمانيا بنتيجة 2 – 4 في الجولة الثانية.

وفي دور ثمن النهائي أقصاها منتخب بلجيكا الذي هزمها بهدف نظيف.

البرتغال مع سانتوس في كأس القارات 2017

وكانت البرتغال قد شاركت في بطولة كأس القارات 2017 في روسيا ونجحت في الحصول على الميدالية البرونزية بعد فوزها على منتخب المكسيك 2 – 1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكانت قد خرجت من دور الأربعة على يد منتخب تشيلي بضربات ترجيحية بـ3 أهداف دون رد عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

البرتغال مع سانتوس في دوري الأمم الأوروبية

وفي بطولة دوري الأمم الأوروبية استطاعت البرتغال أن تحصل على اللقب في الدورة الأولى موسم 2018 – 2019 إذ تغلبت على منتخب هولندا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

بينما في موسمي 2019 – 2020، و2022 – 2023 فشلت في تجاوز دور المجموعات بحلوها وصيفة.

بلجيكا مع مارتينيز في كأس العالم

والمدهش أن الإتحاد البرتغالي لكرة القدم أطاحت بسانتوس للخروج من دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2022، وتعاقدت مع مدير فني لم يتمكن من قيادة منتخبه لتخطي دور المجموعات هو الإسباني روبرتو مارتينيز الذي كان يقود بلجيكا حيث تواجدت في الترتيب الثالث في المجموعة السادسة بـ4 نقاط فقط حصدتها من انتصار وحيد على منتخب كندا بهدف نظيف في الجولة الأولى وتعادل وحيد سلبي مع كرواتيا في الجولة الثالثة، وهزيمة وحيدة على يد المغرب بهدفين دون رد.

لكن مارتينيز نجح في نهائيات كأس العالم 2018 في قيادة بلجيكا لحصد الميدالية البرونزية بتغلبه على منتخب إنجلترا بهدفين دون مقابل في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي دور قبل النهائي أخرجتها فرنسا التي هزمتها بهدف نظيف.

بلجيكا مع مارتينيز في بطولة أمم أوروبا 2020

وفي بطولة أمم أوروبا 2020 أوقفتها إيطاليا عند دور ربع النهائي حيث هزمتها بنتيجة 2 – 1.

بلجيكا مع مارتينيز في دوري الأمم الأوروبية

وفي بطولة دوري الأمم الأوروبية لم تستطع أن تتخطى دور المجموعات في موسمي 2018 – 2019، و2022 – 2023.

أما في موسم 2019 – 2020 تمكنت من تجاوز المجموعة الثانية بعد أن جمعت 15 نقطة من 5 انتصارات منها انتصاران على منتخب الدنمارك بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وبنتيجة 4 – 2 في الجولة السادسة، وانتصاران أيضا على آيسلندا بنتيجة 5 – 1 في الجولة الثانية، وبنتيجة 2 – 1 في الجولة الرابعة، وانتصار على إنجلترا بهدفين دون مقابل في الجولة الخامسة.

وفي دور الأربعة أخرجتها فرنسا بعد أن انهزمت بنتيجة 2 – 3.

كما أنها فقدت الميدالية البرونزية بهزيمتها على يد إيطاليا بنتيجة 1 – 2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

إذن يحمل مارتينيز تركة ثقيلة تركها له سانتوس، وهي لقب بطولة أمم أوروبا 2016، والميدالية البرونزية في كأس القارات 2017، ولقب دوري الأمم ألأوروبية موسم 2018 – 2019.

في حين مارتينز أفضل نتائجه مع بلجيكا هي حصد الميدالية البرونزية في نهائيات كأس العالم 2018، والمركز الرابع في دوري الأمم الأوروبية موسم 2019 – 2020.

إذن لم يحقق مارتينيز نتائج لافتة مع بلجيكا حتى يتعاقد معه الإتحاد البرتغالي لتدريب المنتخب.