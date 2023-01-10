«القاهرة الإخبارية»: عدم وجود رؤية واضحة لمشاكل لبنان أدى لتفاقمها

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن لبنان من أكثر البلدان التي تأثرت بالأزمات المالية العالمية، لا سيما وأنه يعاني بالفعل أزمات داخلية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلات أدى إلى تفاقمها.

وأضاف «سنجاب» أن ارتفاع قيمة استيراد السلع الأجنبية يرجع بشكل رئيسي إلى سعي البعض لاستغلال انخفاض قيمة الدولار الجمركي، والتي تصل إلى 1500 ليرة، مشيراً إلى أن انخفاض الدولار الجمركي أغرى بعض التجار للإقبال على استيراد السلع من الخارج وتخزينها، ثم إعادة بيعها مجددًا في الأسواق بسعر أعلى.

وكان قد وقّع الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، وجان كريستوف كاريه مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، اتفاقية مشروع الحد من الانبعاثات العضوية الثابتة عبر إدارة النفايات في إطار اقتصاد دائري، ويُموّل هذا المشروع صندوق البيئة العالمي، وهو أكبر مُموّل في العالم لمشاريع حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، والتصدي لتغير المناخ في البلدان النامية.

وأضاف البنك الدولي أن المنحة بلغت قيمة 8.86 مليون دولار أمريكي، وستساعد لبنان على الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات الصلبة، وتحسين إدارة هذه النفايات على مستوى البلديات، بما في ذلك إعادة تدويرها واستخدامها كسماد، والحد من تعرض السكان في شمال وجنوب البلاد للمواد الخطرة.