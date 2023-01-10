الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الناتو»: تعزيز العلاقات بين الحلف الأطلسي وأوروبا بات أمرا ضروريا

الناتو
الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، توقيع إعلان ثالث مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون المشترك، في بروكسل.

وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إن تعزيز العلاقات بين الحلف وأوروبا بات أمرًا ضروريًا، لزيادة الدعم الموجه لأوكرانيا، ليس فقط من خلال الأنشطة العسكرية ولكن عبر التقنيات المتطورة، في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

وأضاف ستولتنبرج، أن هذا الإعلان يهدف لإعلاء مبادئ الدفاع المشتركة بين "الناتو" وأوروبا، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف بشكل رئيسي تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون الجديد بُني على أسس اتفاقي 2016 و2018، واللذين أسهما في تحقيق تطور كبير على مستوى التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن الاتفاق الثالث يسعى لأخذ هذا النمط من التعاون إلى مستوٍ جديد.

- تعزيز الأمن بشكل أفضل بعد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف بشكل رسمي

ولفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى ضرورة مواجهة التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية، وتعزيز البنية التحتية، ومكافحة التغير المناخي، والعمل الدفاعي المشترك، ومنع تدخل القوى الأجنبية في الشؤون الأوروبية، مؤكدًا أنه سيتم تعزيز الأمن بشكل أفضل بعد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف بشكل رسمي.

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