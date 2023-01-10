بسبب أزمة الإعلانات.. «فيسبوك» يدخل تغييرات جديدة لمعالجة مخاوف العملاء

قالت "ميتا" الشركة المالكة لموقع "فيسبوك"، إنها أدخلت تغييرات تهدف إلى معالجة المخاوف من أن النظام الذي تستخدمه الشركة لعرض الإعلانات قد يكون متحيزًا.

وبحسب موقع "سي نيت" (cnet) الأمريكي، فإن التحديث على تقنية إعلانات "ميتا" يأتي بعد تسوية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي دعوى قضائية مع وزارة العدل الأمريكية في عام 2022 بشأن مزاعم بأن الشركة سمحت لأصحاب العقارات وبائعي المنازل بعرض إعلانات إسكان تمييزية، وكجزء من التسوية، وافقت الشركة على التوقف عن استخدام أداة إعلانات الإسكان وتطوير نظام جديد لمعالجة هذه المشكلة.

وتابع الموقع أن "ميتا" لديها قواعد ضد الإعلانات التمييزية، لكن الشركة واجهت شكاوى من أن المعلنين قد يسيئون استخدام أدوات إعلانات "فيسبوك" لاستبعاد الأشخاص من السكن أو فرص العمل أو حتى الخدمات المالية.

- أزمة الإعلانات و"فيسبوك"

ويسمح "فيسبوك" للمعلنين باستهداف الإعلانات على الأشخاص بناءً على اهتمامات مستخدمي الشبكة الاجتماعية والتركيبة السكانية وسلوكهم، ثم يستخدم ما يسمى بـ "مزاد الإعلانات" لمعرفة الإعلان الذي سيظهر للمستخدم في وقت معين، وأجرت "ميتا" تغييرات مثل تقييد الخصائص التي يمكن لبعض المعلنين استخدامها للوصول إلى العملاء المحتملين.

وقالت ميراندا بوجن، مديرة السياسات للذكاء الاصطناعي المسؤول في ميتا، "حتى بدون هذه الأنواع من خيارات الاستهداف، يمكن أن تؤثر عوامل مثل اهتمامات الأشخاص أو نشاطهم على خدمة ما على كيفية توزيع الإعلانات على مجموعات سكانية مختلفة".



وقالت “ميتا” إن التحديث، المعروف باسم نظام تقليل التباين، يهدف إلى "المساعدة في ضمان أن الجمهور الذي ينتهي به الأمر برؤية إعلان سكن أو توظيف أو ائتمان يعكس بشكل وثيق الجمهور المستهدف المؤهل لذلك الإعلان".

وللقيام بذلك، قالت الشركة إنها ستقارن جمهور إعلان معين بخصائص مثل العمر والعرق المقدّر أو العرق الذي يختار المعلنون استهدافه، قالت الشبكة الاجتماعية إنها تستخدم بيانات مجمعة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وأكد الموقع الأمريكي، أن "فيسبوك" يطبق هذا النظام الجديد على إعلانات الإسكان الأمريكية ويخطط لتوسيع VRS إلى إعلانات التوظيف والائتمان خلال العام المقبل، بينما قالت وزارة العدل إن ميتا ستخضع لأول مرة لرقابة المحكمة على نظام الإعلانات الخاص بها وسيقوم Guidehouse بمراجعة ما إذا كان التغيير يلبي مقاييس معينة.