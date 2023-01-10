الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحجز والدفع لاحقًا.. كيف يمكنك شراء بيض السمان؟

بيض السمان
بيض السمان

تسببت زيادة سعر الدولار في زيادة أسعار العديد من الأشياء في الشارع المصري، كما حدث في الاقتصاد العالمي بمختلف أنحاء العالم، إلا أنَّ الحكومة المصرية تحاوّل بكل الطرق تخفيف العبء على المصريين، فقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح بيض سمان بسعر رمزي بمنفذ شارع وزارة الزراعة بالدقى.

وسعر بيض السمان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي طرحته سيكون بسعر 20 جنيها للكرتونة، و80 قرشًا للبيضة الواحدة، وذلك لتفادي غلاء سعر بيض الطيور في الأشهر الماضية.

عقب طرحه في الأسواق.. كيف يمكنك شراء بيض السمان؟

يباع بيض السمان في الأسواق بأسعار تترواح من 20 إلى 24 جنيهًا للكرتونة، ويبلغ سعر البيضة نحو 75 قرشًا، ويباع الطبق بـ 81 جنيهًا يوميًا.

طرق الحصول علي بيض السمان 

  • سيكون متاح بيعه من خلال منافذ بيع وزارة الزراعة.
  • يمكن حجز البيض قبل شراءه حرصًا على نفاذ الكمية.
  • يطلبه المواطن من المنفذ.
  • يسدد المواطن ثمنه ويحصل عليه في اليوم التالي دون أي عوائق أو مشكلة في ذلك.
الاسواق طرحه شراء بيض السمان الحجز شراء بيض السمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بأن يكون سعر توريد القمح مجزيًا للمزارعين ويحقق عائدًا اقتصاديًا ملائمًا

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

جهاز العبور الجديد يطالب شركات المقاولات بإنهاء المشروعات الجارية بالحى الـ14

صندوق النقد: مصر أظهرت مرونة فى مواجهة صدمة كورونا

مدبولى يؤكد دور «حياة كريمة» فى إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مدير مكتبة الإسكندرية: «الفن حائط الصد في مواجهة أشكال التطرف بمجتمعاتنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعا أمي!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية