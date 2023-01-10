الحجز والدفع لاحقًا.. كيف يمكنك شراء بيض السمان؟

تسببت زيادة سعر الدولار في زيادة أسعار العديد من الأشياء في الشارع المصري، كما حدث في الاقتصاد العالمي بمختلف أنحاء العالم، إلا أنَّ الحكومة المصرية تحاوّل بكل الطرق تخفيف العبء على المصريين، فقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح بيض سمان بسعر رمزي بمنفذ شارع وزارة الزراعة بالدقى.

وسعر بيض السمان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي طرحته سيكون بسعر 20 جنيها للكرتونة، و80 قرشًا للبيضة الواحدة، وذلك لتفادي غلاء سعر بيض الطيور في الأشهر الماضية.

عقب طرحه في الأسواق.. كيف يمكنك شراء بيض السمان؟

يباع بيض السمان في الأسواق بأسعار تترواح من 20 إلى 24 جنيهًا للكرتونة، ويبلغ سعر البيضة نحو 75 قرشًا، ويباع الطبق بـ 81 جنيهًا يوميًا.

طرق الحصول علي بيض السمان