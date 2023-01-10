المصرية للاتصالات: ربط 90% من المستشفيات لتقديم خدمات العلاج والتشخيص عن بعد

كشف المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيدي للشركة المصرية للاتصالات، عن حصول شركة we علي ترددات إضافية للمحمول مؤخرًا، وذلك بعد عامين من حصول الشركة على ترددات فى الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز.

وقال "حامد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، إن الشركة تعمل على ميكنة المنظومة الصحية من خلال شبكة المصرية للاتصالات، وجار بالفعل العمل على إتاحة الخدمة وتمكين العملاء للحوسبة السحابية، لنصبح جاهزين لإطلاق تطبيقات للصحة وكذلك التعليم، والذي يشهد في الوقت نفسه تطورًا ملحوظًا في عقد الامتحانات أون لاين، كما أن نسبة ما يزيد على 95% من الكليات في مصر مربوطة من خلال شبكة الشركة، مما يمكن من تقديم خدمات وتطبيقات لها مستقبلًا.

وتابع حامد، أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطور مستمر، إذ انتقلت من الصناعة التقليدية في تقديم خدمات الصوت والبيانات، إلى الصناعة الثلاثية لتقدم خدمات الصوت والبيانات والتليفزيون عبر الإنترنت، لتتم ترقيتها مجددًا لتقديم خدمات جديدة منها تقديم الخدمات المالية والمدفوعات عبر المحمول، وخدمات الصحة.

وأشار "حامد"، إلى حملة الشركة المصرية للاتصالات الأخيرة التي ركزت على خدمة WE Pay، والتي توسعت وانتشرت خلال الفترة الماضية، من خلال منصة المصرية للاتصالات، التي يجرى تطويرها لتصبح أفضل وأيسر للعملاء.

كما تعمل الشركة على تطبيقات أخرى في مجال الصحة، من خلال ربط كل مراكز الأشعة والتحاليل وكذلك المستشفيات، ووصلت نسبة ربط الأخيرة 90%؛ لتقديم خدمات العلاج والتشخيص عن بعد، والروشتة الموحدة، والتاريخ المرضي الموحد، عبر مركز بيانات موحد للمستشفيات والمرضى، وقد يتم الربط مع عدد كبير من العيادات لتحقيق نفس الهدف.