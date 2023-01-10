الجريدة الرسمية تنشر قرار حل الجمعية الاستهلاكية المنزلية لأصحاب المعاشات بالعاشر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الوزاري رقم 3 لسنة 2023 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأصحاب المعاشات بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والمسجلة برقم 11360 بتاريخ 27 مارس 2018 حلا إداريا.

وتضمن القرار أن يقوم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي وعلى الإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية متابعة إجراءات التصفية.

على جانب أخر، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ منتجات كبيرة من زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30% في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما طرحت وزارة التموين منتجات اللحوم والدواجن والعديد من السلع الأخرى.