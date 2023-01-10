الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد الصناعات يضع روشتة لضبط الأوضاع الاقتصادية

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات


قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الازمه الاقتصاديه التى تمر بها الدوله المصريه تثبت انه لاحل الا بالانتاج والعمل.

وطالب الدسوقي، في تصريحات خاصة للدستور أنه لابد من استخلاص العبر والدروس
مصر لديها مقومات كبيرة سواء ماديه اؤ بشريه لكن علينا إدارتها بشكل علمى.

وأوضح أن البداية بالتعليم والصحه لابد من ثورة كبيرة فى هذين القطاعين ومن خلالها يمكن تطوير باقى بنود الخطه من تخطيط سوق العمل وتنميه الموارد البشريه وتوزيعها على قطاعات العمل والإنتاج طبقا للمعايير العالميه ولابد من ربط سوق العمل بالجامعات والمدارس المتوسطه لتخريج كوادر مؤهله للإنتاج 

وطالب عضو اتحاد الصناعات المصرية لابد من البدء الفورى فى تشغيل المصانع بكامل طاقتها ورفع الاعباء عنها وترفيق مالايقل عن ١٠٠ مليون متر مربع جديدة وتشجيع الاستثمار فى الصناعه ومنح حوافز للشركات الناشءه ورواد العمل بحيث لاتقل عن ١٠% سنويا من حجم الشركات العامله.

وأوضح أنه لابد من النظر فى المنظومه السياحيه واعادة  تأهيل الشركات والفنادق وزيادة اعداد الغرف الفندقيه فى مصر الى ٤ أضعاف الوضع الحالى.

وأشار إلى أن لابد من تطوير منظومه  الزراعه فى مصر وزيادة الرقعه الزراعيه الى ١٥ مليون فدان مع تطوير نظم الرى وإنتاج التقاوى الى نظم الجمع والتعبءه والتغليف والنقل والتداول والتخزين واعادة التدوير 
ايضا يجب الاعتماد على القطاع الخاص بحيث تزيد نسبه مساهمه فى الناتج المحلى الاجمالى عن ٧٠% والقطاع العام يتم تطوير الادارة به من خلال مشاركه القطاع الخاص
لابد من نسف البيروقراطيه والفساد ومحاربته من كل أجهزة الدوله
لابد من ميكنه المنظومه بشكل عام
واخيرا.
وأكد علي ضرورة التوجه بالتصدير ودعمه لحل سريع للمشكله.

اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات الاستثمار الأوضاع الإقتصادية الأوضاع الاقتصادي

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وائل لطفي

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