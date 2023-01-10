الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تستبعد تأثير ارتفاع إصابات كورونا في الصين على أوروبا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

توقّعت منظمة الصحة العالمية ألا يؤثّر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" كوفيد-19 في الصين بشكل "كبير" على أوروبا لأن المتحوّرات المنتشرة في هذا البلد موجودة أصلًا في القارة.

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه في مؤتمر صحفي إن الارتفاع الحالي في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين "يتوقع ألا يكون له تأثير كبير على الوضع الوبائي لكوفيد-19 في المنطقة الأوروبية"، داعيًا الدول الأوروبية إلى اتخاذ تدابير "متناسبة وغير تمييزية" حيال المسافرين الوافدين من الصين.

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كورونا كوفيد الصين اوروبا الصحة الصحة العالمية

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