نيوكاسل ينافس برشلونة وتشيلسي على ضم يوسوفا موكوكو

دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في منافسة قوية مع مواطنه تشيلسي، من أجل الحصول على خدمات يوسوفا موكوكو، لاعب فريق بروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



يوسوفا موكوكو صاحب الـ18 عامًا، نجح في خطف أنظار عدد من الأندية الأوروبية بعد تألقه رفقة بروسيا دورتموند خلال الموسم الجاري.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة إيفنينج ستاندرد، فإن نادي نيوكاسل يونايتد تجهز عرضًا يقتضي بحصوله على أكثر من 150 ألف جنيه استرليني راتبًا أسبوعيًا للاعب، للانتقال لصفوف النادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

بالإضافة إلى نيوكاسل، يتنافس فريقا برشلونة وتشيلسي على التعاقد مع المهاجم الألماني الشاب.

يوسوفا موكوكو يلعب ضمن صفوف فريق بروسيا دورتموند منذ انتقاله لفريق الشباب قادمًا من شباب سانت باولي في صيف عام 2016 قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في العام التالي ومنه إلى فريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2019، ثم التصعيد للفريق الأول في صيف 2020، وينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

يوسوفا موكوكو من مواليد العاصمة الكاميرونية ياوندي، ويحمل الجنسيتين الألمانية والكاميرونية، واختار تمثيل المنتخب الألماني ولعب لمنتخبات تحت 16، 20، 21 عامًا وشارك في 13 مباراة وسجل 9 أهداف.

كما لعب موكوكو مباراتين بقميص المنتخب الألماني الأول ولم يساهم في أي هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة، بينهما مباراة في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022.

ولعب يوسوفا موكوكو 149 مباراة بقميص فريق بروسيا دورتموند في المراحل العمرية المختلفة والفريق الأول، وسجل 153 هدفًا وصنع 35 لزملائه في الفريق.

ولعب 22 مباراة في الموسم الحالي وسجل 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه.

وسبق أن ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن إدارة بروسيا دورتموند تريد الحصول على ما لا يقل عن 26.2 مليون جنيه إسترليني، مقابل السماح برحيل يوسوفا موكوكو في الشتاء المقبل، والاستفادة منه ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان.