برلماني: الاقتصاد الوطني يشهد تقدما كبيرا رغم الأزمات المالية العالمية

أعرب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، عن تفاؤله بمستقبل أفضل لمصر على الرغم من التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية الراهنة، والتي أثرت سلبيا على اقتصاديات العديد من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة الكبرى متوقعاً أن يشهد الاقتصاد الوطنى تقدماً كبيراً فى العام الجديد.

وناشد عضو مجلس النواب فى تصريحات له اليوم، المصريين بضرورة التفاؤل خاصة أن مصر مرت على مدى التاريخ بالعديد من الصعوبات بما فيها الحروب التي أجبرت على خوضها ولكن الله سبحانه وتعالى كان مع مصر والمصريين ، وحققوا العديد من الانتصارات وفي مقدمتها انتصار السادس من اكتوبر عام 1973 والتى تزامن مع العاشر من شهر رمضان المعظم، وحققوا انتصاراً أبهر العالم كله على اسرائيل ولا تزال أعظم الاكاديميات العسكرية العالمية تتدارس هذا الانتصار.





وأضاف "حنفي"، أن الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية وفقهم الله عز وجل فى استعادة إرادتهم وإنقاذ مصر من مخاطر طباع هويتها فى الثورة التاريخية الخالدة فى 30 يونيو عام 2013، مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات ونجاحات كبيرة تمثلت فى المشروعات القومية الكبرى امتدت فى جميع أنحاء واطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الناجحة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة " إلى امتدت في جميع القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية ويستفيد منها 58 مليون مصري.

- مصر أصبحت قادرة على جذب المزيد الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية

وأعرب النائب سيد حنفي طه، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى من إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الحكومة، متوقعاً تحسن كبير فى معدلات النمو والدين وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن مصر أصبحت قادرة على جذب المزيد الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنفيذية فى المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى تعزيز فرص نمو قطاعات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع تشجيع القطاع الخاص.

وطالب النائب من المصريين برفع شعار العمل والإنتاج في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية ومجالات التشييد والبناء وغيرها مؤكداً على ضرورة استمرار الحكومة فى الرقابة على الاسواق والاسعار وترشيد الإنفاق الحكومى وتقديم جميع الحوافز التشجيعية أمام جميع المشروعات الاستثمارية.

وقال "حنفي" إن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاق اقتصادية وصناعية وزراعية كبرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الانجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال تشييد مشروعات البنية الأساسية من مشروعات شبكة الطرق القومية والكبارى والأنفاق وترفيق المناطق الصناعية، منوها إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ تكليف الرئيس السيسى لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار .