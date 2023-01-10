مريم حسن.. موهبة متميزة فتحت لها «المتحدة» أبواب النجاح

رُغْم الملفات العديدة التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لم يفته الإشارة إلى موهبة الإعلامية الشابة مريم حسن، إذ قال متوجهاً بالحديث إليها بعدما قدّمت للمناسبة: «مش هنسى أشكرك وأرحب بيكي في هذه المناسبة، في سنك الصغير ده وبالموهبة دي».

على صغر سنّها نجحت مريم حسن (18 عاماً) في التغلّب على مشاعر الرهبة والوقوف أمام كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بثقة وثبات، ما لفت الأنظار إليها.

موهبة منذ الصغر

بدأت موهبة «مريم» في الظهور مع خطوتها الأولى في الإذاعة المدرسية في مدرستها بمحافظة مطروح قبل أن تطرق باب الشعر خلال المرحلة الإعدادية ثم تقديم الاحتفالات والفعاليات الكبرى في محافظتها.

دعم «المتحدة» للموهبة بلا حدود

وقبل نحو عامين، شاركت مريم كإحدى المذيعات الصغار في برنامج «8 الصبح» على قناة DMC.

وشهد شهر مارس الماضي الانطلاقة الحقيقية لمريم في عالم الإعلام من خلال برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» (فئة تقديم البرامج)، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ أبهرت لجنة التحكيم بالأداء الرشيق والمميز الذي أهلها لحصد اللقب.

وباعتبارها ابنة لـ«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، قررت الشركة استكمال دعمها بشكل يليق بها وبمهارتها وبموهبتها المميزة فأعلنت عن أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً بتعيينها كمذيعة في قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية.

صباح الخير من «إكسترا نيوز»

وظهرت مريم، صباح اليوم في حلقة خاصة مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، في برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز»، وأعربت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها أمس بعد إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأدائها في مؤتمر التحالف الوطني الأهلي التنموي الأول.

وأضافت أن ردود الفعل «كانت خيالية وفوق الوصف وأنها فخورة وسعيدة بكل الكلمات التي تلقتها».