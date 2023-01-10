زميل جامع البلاستيك: «قفل موبايله ومبيردش على حد»

“قفل موبايله ومبقاش بيرد على حد كسروا نفسه قدام مراته وعياله”.. بهذه الكلمات بدأ "خلف علي" زميل جامع البلاستيك ببورسعيد في العمل والسكن حديثه، مشيرا إلى أن نفسية زميلة محطمة بعد تعرضه للضرب والإهانة من قبل مسؤول حي الشرق، ورصد الحادث في فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال زميل جامع البلاستيك: يرضي مين مسؤول يضربه ويهينه علشان عايز ياكل عيش بالحلال وهو رجل كبير في السن له أسرة ينفق عليها وعلشان لقمة العيش لم يستطع أن يرد إهانته إلا بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل.

وكشف أن زميله انكسر أمام زوجته وأبنائه وأبناء قريته، ولذلك أغلق هاتفه ورفض التواصل مع أي شخص، مؤكدا أن الناس كلها زعلانة عليه.

وأوضح أن جامع البلاستيك ببورسعيد يبدأ عمله من 6 صباحا حتى 11 مساء في البحث عن قطع البلاستيك والكرتون واقف على قدمه من أجل 80 أو 100 جنيه، مضيفا أن كيلو البلاستيك بـ5 جنيهات وهو خفيف يحتاج كميات كبيرة لوزنه.

وأكد أنه ليس الوحيد الذي يتعرض للإهانة فكلنا نهاجم من مسؤولي الأحياء وحرام أن نسعى طول اليوم لأجل 100 جنيه فيأخذ الموظف بالحي ما جمعه والعربة التى ثمنها 1,000 جنيه ولديه التزامات ومطلوب منه أن يرسل لأسرته كل أسبوع المال للمعيشة ولتعليم الأبناء.

وقال لو كان جامع البلاستيك ببورسعيد يملك المال ما كان يعمل في هذه المهنة التي نشقى فيها طول اليوم ونتعرض للإهانة والضرب.

وكشف جامع البلاستيك أنه تم تحرير محضر لزميل له بأنه ألقي قمامة في الشارع ويتساءل كيف وهو يبحث عنها.

وأكد أن الهدف من منعنا من عملنا هو أخذ مجهودنا وبيع الفرز لصالح بعض ضعفاء النفوس من المسؤولين، حيث يبيعون العربة لصاحب محل جمع البلاستيك أمام عيوننا ولا نستطيع أن نعترض فنحن غلابة وليس لنا مرتبات ولا معاشات.

وأوضح أن عملنا صديق للبيئة ونجمع مخلفات الناس ونفرزها ونلقي بالقمامة في الصندوق، ونتعرض للإصابات من ملامسة القمامة، مشيرا إلى جروح بيده من أثر الزجاج وشوك السمك بالقمامة.

IMG-20230110-WA0047

IMG-20230110-WA0046

IMG-20230110-WA0044

IMG-20230110-WA0043

IMG-20230110-WA0042

IMG-20230110-WA0041

IMG-20230110-WA0045