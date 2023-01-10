القوة والحياة.. الوشوم المصرية تغزو فنون رسم الجسد

أكد موقع «توكو» الإفريقي، أن الأوشام المصرية هي شكل فريد من نوعه لفن الجسم يستحضر رمزية ومعنى قويين، مشيرا إلى أن الرسومات الفرعونية يمكن استخدامها لتمثيل التنوير الروحي ودورة الحياة والعديد من المعتقدات الأخرى.

وأضاف أن الخيارات لا حدود لها لمحبي تصاميم الوشم المصرية السوداء.

وشوم مصر الفرعونية: طريقة رائعة للتعبير

وتابع الموقع الإفريقي أن وشوم مصر الفرعونية، تعتبر طريقة رائعة للتعبير عن النفس ويمكن أن تكون رموزًا رائعة للاحتفال بلحظات الحياة.

وأضاف أن الوشم أيضًا يعتبر وسيلة لإحياء ذكرى أحد أفراد أسرته ويمكن أن يحمل أيضًا معنى أعمق، فهم أفضل شكل فني

وشم نفرتيتي له جذور في الفن والثقافة

رمز وشم نفرتيتي له جذوره في الفن والثقافة المصرية القديمة. سمي هذا التصميم الأيقوني على اسم ملكة مصر الشهيرة، نفرتيتي، التي اشتهرت بجمالها وقوتها.

وبحسب الموقع غالبًا ما يتميز رمز الوشم هذا بغطاء رأس الملكة المميز والاسم المكتوب بالهيروغليفية، تكريماً لإرثها القوي.

طائر ماعت.. رمز قديم مرتبط بآلهة العدالة والحقيقة

فيما اشار الموقع الافريقي في تقرير له، هو رمز قديم مرتبط بآلهة العدالة والحقيقة منذ مملكة مصر القديمة على الأقل، وعادة ما يتم رسم هذا الوشم على شكل طائر، غالبًا من أبو منجل، ويعتقد أنه يمثل ماعت، إلهة العدالة والحقيقة المصرية.

كما يقال إن الوشم نفسه يرمز إلى التزام الشخص بالعدالة والحقيقة، بحسب التقرير الافريقي.

أنوبيس .. أحد أشهر الأوشام المصرية

هو أحد أشهر الأوشام المصرية الداكنة في المجتمعات القديمة والحديثة، والرمزية وراء هذا التصميم مميزة تمامًا، وترتبط بالموت والقيامة والحماية.

وغالبًا ما يصور وشم أنوبيس شكلًا كبيرًا برأس ابن آوى أسود بجناحين على الطراز المصري، يُعرف باسم أنوبيس، إله الموت والتحنيط.