مايا مرسى لـ محطة فضائية: «الاستمرار في برامج تهين المرأة المصرية غير مقبول»

وجّهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة إلى قناة غير مصرية، لم تسمّها، وإلى إعلامية تقدّم برنامجاً في القناة، لم تسمّها أيضاً.

وكتبت مايا مرسي عبر فيسبوك رسالة إلى الإعلامية قالت فيها: "أرجو أن تتذكري أن تاريخك - طبعاً إذا كان هيكون عندك تاريخ أصلاً- هيشوفوا ولادك وأحفادك ولن يكونوا فخورين.. فالمحتوى على الفضاء الإلكتروني بصمة شخصية موجودة مدى الحياة".

وأضافت: "إذا كان مجال دراستك هو الإعلام فأرجو أن تراجعي الكتب والمواثيق الإعلامية التي من الواضح أنك لم تسمعي بها من قبل.. لأن ما تقدميه ليس له أي صلة بالإعلام الحقيقي.. عيب عليكي بجد وكفاية.. اعملي حساب إن اللي بيشاهد البرنامج اللي بتقدميه جيل بنات وأولاد.. إنتي حرفيا بتهدى فكرة الاحترام بين الطرفين والشراكة".

وتابعت: "لازم تعرفي وتتعلمي قبل ما تتطلعي تدينا دروس وتوجهي رسالتك للسيدة المصرية.. بصراحة استحالة يكون ده برنامج حقيقي ده أكيد هيطلع برنامج مقالب في الآخر.. عيب والأفضل إنك تخرجي وتعلني إنك بتعملي برنامج ساخر وبتشتغلي على ترند وإنك لا تقدمي محتوى هادف أصلاً".

كما وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة رسالة إلى المحطة الفضائية قائلة: "أتوجه برسالة إلى المحطة التلفزيونية التي تذيع هذا النوع من الهزل الذي لا علاقة له بالإعلام.. وأقول لها إن الاستمرار في برامج تهين المرأة المصرية أمر غير مقبول.. ولا خلاص نقول إن هي دي سياسة القناة إهانة المرأة المصرية.. هل عند حضراتكم أي نوع من المتابعة والتقييم ولا عند حضراتكم متخصصين ترند فقط ونسيتوا الإعلام.. تشويه العلاقة بين الزوج والزوجة ذنب لن يغفره لكم الأجيال القادمة".

واختتمت مرسي رسالتها قائلة: "على فكرة أنا لم أذكر اسم الإعلامية لأن هيبقى صعب على أولادك يشوفوا المكتوب عنك بعد سنوات من الآن.. لأن زي ما قولتلك اللي بيتكتب في الفضاء الإلكتروني من خلال منصات التواصل الاجتماعي بصمة شخصية موجودة مدى الحياة".