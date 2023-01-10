الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب مختل عقليا يقتل شقيقه ويصيب أمه وطفلين بالقليوبية

جريدة الدستور

أقدم مهتز نفسيا على طعن عددا من أفراد أسرته مستخدما سلاح أبيض سكين، حيث قتل شقيقه وأصاب أمه وطفلين صغيرين آخرين، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أبو سريع رئيس مباحث القناطر الخيرية بوجود جثة وثلاث مصابين منهم سيدة وطفلين طعنهم شاب شقيقهم مختل عقليا.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين أن المتوفي يدعى “علي جمال ع” 22 سنة تم قتله على يد شقيقه بسلاح أبيض سكين، وأصاب المتهم الأم “صفاء ع” ممرضة في مركز طبي شركس، وطفلين آخرين تبين إصابتهم بإصابات خفيفة تم نقلهم الى مستشفى قليوب. 

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم هو شاب مختل عقليا وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحريات عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اللواء نبيل سليم القناطر الخيرية سلاح أبيض سكين مديرية أمن القليوبية مستشفى قليوب مختل عقليا شاب يقتل شقيقه جريمة القناطر الخيرية

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