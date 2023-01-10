الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع الأسهم الأوروبية وسط حذر بشأن أسعار الفائدة الأمريكية

البورصة في أوروبا
البورصة في أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعدما توقع اثنان من صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي مزيدا من رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته في ثمانية أشهر في الجلسة الماضية.

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أسعار الأسهم الأوروبية اليوم

ويركز المستثمرون على كلمة من المقرر أن يلقيها بأول في وقت لاحق اليوم بعدما عبر عضوان بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي عن توقعهما أن يضطر البنك لرفع معدل الفائدة، الذي يبلغ حاليا 4.25 إلى 4.5 بالمئة، لنطاق خمسة إلى 5.25 بالمئة لكبح جماح التضخم.

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وانخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة واحدا بالمئة فيما تراجعت أسهم نوفو نورديسك ونوفارتيس للصناعات الدوائية بأكثر من 1.5 بالمئة لكل منهما مما أثر على المؤشر ستوكس.

وتراجعت أسهم شركات التعدين واحدا بالمئة إثر انخفاض أسعار النحاس بينما يقيم المستثمرون مخاطر الطلب وسط مخاوف من مزيد من زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.

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الاسهم الاوروبية الفائدة الأمريكي ستوكس

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