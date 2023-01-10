الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة الدواجن تطالب بعدم استيراد الدواجن المجمدة

الدواجن المجمدة
الدواجن المجمدة

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة حتى الآن لم تعلن عن استيراد دواجن مجمدة على بداية شهر رمضان المبارك، حيث أن استيراد الدواجن يكون من اختصاص وزارة الزراعة.

وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الدستور» أنه ضد استيراد الدواجن المجمدة ويمكن الاستفادة من العملة التي يتم الاستيراد بها من خلال الإفراج عن كميات كبيرة من الصويا، مشيراً إلى ضرورة حماية صناعة وطنية بحجم صناعة الدواجن وزيادة إنتاجها بدلا من الاستيراد.

ولفت أن استيراد مجزءات الدواجن مرفوض تماما، حيث أن مصر دولة إسلامية ويكون الذبح على الطريقة الإسلامية بينما الأجزاء المستوردة من الخارج لا يكون معروف مصدر ذبحها، بالإضافة إلى أن الغرب لا يتناولون أرجل الدجاج «الوراك» ويقوم بتصديرها، ومصر أكبر من أنها تستورد فضلات الأجانب.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن حل تلك الأزمة يتمثل في الإفراج عن كميات كبيرة من مدخلات الإنتاج من فول الصويا والذرة الصفراء، بالإضافة إلى ضرورة تتبع الكميات التي تخرج لمعرفة أي يتم صرفها مع ضرورة تحديد أسعار موحدة بعد إضافة هامش الربح للمستوردين، لمنع السوق السوداء والاحتكار، وللنهوض مرة أخرى بصناعة كانت من أعظم الصناعات وأكثرها استقرارا، والدولة تسعي جاهدة لحل تلك الأزمة لكن السماسرة لها دور كبير للعبث في تلك الصناعة.

وأضاف أن شعبة الدواجن بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع المحافظات سيتم طرح دواجن مجمدة بسعر تكلفة المصنع دون وضع هامش ربح، لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن طرح الدواجن مجمدة سيكون على مستوي الجمهورية بداية من يناير، حيث تم بالفعل منفذ بيع في باب الشعرية بالقاهرة، ويتم الترتيب إلى طرح بيض أيضا في تلك المنافذ.

وأكد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الدواجن اليوم سجلت 54 جنيها للكيلو من أرض المزرعة وتصل للمستهلك بـ 60 جنيها للكيلو، بينما سجل البيض الأحمر 83 جنيها للكرتونة، بينما سجل أسعار البيض الأبيض 80 جنيها للكرتونة، ويصل إلى المستهلك بـ 90 جنيها، مشيراً إلى أن أسعار الفول الصويا سجل اليوم 32 ألف جنيها للطن، بينما سجل الذرة الصفراء 15 ألف جنيها، وسجل العلف بادي 22 ألف جنيه للطن.

عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بانحاد الغرف التجارية أختصص وزارة الزراعة الاستفادة

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