الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على ربة منزل وعشيقها قتلا زوجها في العاشر من رمضان اليوم

جريدة الدستور

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، الحكم على ربة منزل وآخر؛ لاتهامهما بالاشتراك في قتل زوج المتهمة بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينهما فى العاشر من رمضان في القضية رقم 2244 لسنة 2022 جنايات قسم ثانٍ العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1856 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

 يصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد وسامی زین العابدین والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

 بداية أحداث الواقعة، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين "م . م"، و"ف . أ" ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "ح . م "، زوج المتهمة، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

 وتبين من التحريات وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، وأنهما قد تخلصا من المجني عليه بعدما اكتشف تلك العلاقة، إذ وضعا له مخدر في الطعام وانهالا عليه ضربًا بعصا حتى فارق الحياة.

محكمة جنايات الزقازيق ربة منزل قتل الزقازيق المستشار نسيم على بيومي

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