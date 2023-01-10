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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الغرفة التجارية تعلن الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قائمة الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة.

تضمنت القائمة، أسعار الخضروات كالآتي: طماطم فرز أول من 4 : 6، طماطم فرز ثاني من 3: 4، طماطم صلصة من 2 : 3، بطاطس قلية نمرة 1من 6 :7، بطاطس قلية نمرة 2من 5 :6، بطاطس طبخ من 3: 5، بصل احمر نمرة 1 من 6 : 8، بصل احمر نمرة 2 من 4 : 6، كوسة  نمرة 1 من 7:9، كوسة نمرة  2 من 5 : 7، خيار بلدي من 7 : 9، خيار صوب من 8 : 10، خيار نمرة 2 من 4 : 6، باذنجان رومي من 5 : 7، باذنجان عروس من 6 : 8، فلفل حار شطة من 8 : 10، فلفل بارد رومي من 10 : 12، فاصوليا نمرة 1 من 10 : 12، فاصوليا نمرة 2 من 7 : 9، سبانخ من 10 : 12، ملوخية من 19 : 12، ليمون من 10 : 12

كما تضمنت أسعار الفاكهة، برتقال بسرة نمرة 1 من 6: 8، برتقال بسرة نمرة 2 من 4 : 5، يوسفي كلامنتينا نمرة 1 من 5 : 7، يوسفي كلامنتينا نمرة 2من 3 : 5، جوافة نمرة 1 من 10 : 12، جوافة نمرة 2 من 7 : 9، موز بلدي نمرة 1 من 11 : 13، موز بلدي نمرة 2 من 8: 10، فراولة من 14 : 17، تفاح مستورد من 20~30 حسب الجودة وبلد المنشأ .
وأشار علي العكرمي، سكرتير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة، أن هناك استقرار في أسعار الطماطم، والتي تعد المنتج الأساسي لاستهلاك البيت المصري مما يبشر بحالة من الاستقرار في المنتجات الاخرى من الخضر والفاكهة ، علي الرغم من برودة الطقس.

تعمل أسواق التجزئة بالقائمة حتى مساء يوم الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣، تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية.

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