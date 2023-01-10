الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب أراب أيدول بالسلام

محكمة
محكمة

 تستكمل الدائرة 11 بمحكمة الجنايات المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقتل شاب بالسلام، المعروف بنجم أراب أيدول، بعد أن نشبت مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين، على إثرها طعن المتهمون المجني عليه بعدة طعنات أودت بحياته.

بداية القضية بتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، يفيد بقيام شاب انهي حياة  آخر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، ويدعى "أ. س"، 26 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبين شريكه "فارس".

وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الثاني انهي حياة الأول داخل الموقف محل عملهما وإعداد الأكمنة اللازمة وتفريغ الكاميرات تم التوصل إلى مكان اختباء المتهمين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

الدائرة 11 جنايات العباسية محاكمة المتهمين نجم أراب أيدول قسم شرطة السلام أول شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

مايا مرسى لـ إعلامية على قناة غير مصرية: «عيب عليكي بجد وكفاية»

أمطار خفيفة وبارد ليلا.. تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

«التموين»: إقامة مشروعات تجارية باستثمارات 2.5 مليار جنيه فى بنى سويف

مايا مرسى لـ محطة فضائية: «الاستمرار في برامج تهين المرأة المصرية غير مقبول»

أرباح «الإسكندرية للأدوية» ترتفع إلى 55 مليون جنيه خلال 5 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذي يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا