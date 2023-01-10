اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب أراب أيدول بالسلام

تستكمل الدائرة 11 بمحكمة الجنايات المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقتل شاب بالسلام، المعروف بنجم أراب أيدول، بعد أن نشبت مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين، على إثرها طعن المتهمون المجني عليه بعدة طعنات أودت بحياته.

بداية القضية بتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، يفيد بقيام شاب انهي حياة آخر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، ويدعى "أ. س"، 26 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبين شريكه "فارس".

وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الثاني انهي حياة الأول داخل الموقف محل عملهما وإعداد الأكمنة اللازمة وتفريغ الكاميرات تم التوصل إلى مكان اختباء المتهمين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.