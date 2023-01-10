البطريرك مار أغناطيوس يتفقد مقر الكلية الإكليريكية

زار البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي، إلى مقرّ الكلية إكليريكية "أمّ الفادي" التابعة لطريق الموعوظين الجدد.

واستُقبِل غبطتُه من رئيس الإكليريكية الأب غيّوم، ومعاونيه، والإكليريكيين، وعقد معهم لقاءً شارك فيه المطران ميشال عون رئيس أساقفة أبرشية جبيل المارونية، والمطران إيلي بشارة حدّاد رئيس أساقفة أبرشية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك.

خلال اللقاء، شرح الأب غيّوم واقع الإكليريكية وأبرز النشاطات التي تقوم بها، والرسالة التي يؤدّيها عدد من الإكليركيين في بلدانٍ عدّة، وأبرز حاجاتها.

ومن جهته بارك غبطته الإكليريكية، إدارةً وطلاباً، ومثمّناً الرسالة التي يقوم بها عدد منهم في أماكن مختلفة من العالم ورفع غبطته الصلاة من أجل توفيقهم ونجاحهم وازدهار الإكليريكية، ورافق غبطتَه المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

وعلى صعيد آخر، احتفل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي، بالقداس الإلهي في كنيسة مار اغناطيوس الأنطاكي في الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت، بمناسبة عيد مار يوحنّا المعمدان والذكرى السنوية السابعة والعشرين للرسامة الأسقفية لغبطته، والتي تمّت بوضع يد المثلّث الرحمات البطريرك مار اغناطيوس أنطون الثاني حايك، في كنيسة مار بطرس وبولس في القامشلي – سوريا عام 1996.

وفي كلمته نوّه البطريرك إلى أنّنا "نلتقي معاً في القداس الإلهي لنشكر الرب بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لرسامتي الأسقفية. نلتقي كعائلة كي نشكر الله على نِعَمِه، ونطلب منه أن يقوّينا في هذه الفترة الصعبة التي نمرّ بها في لبنان، كما في بلدان عدّة في الشرق الأوسط، لا سيّما في سوريا والعراق، ويؤهّلنا كي نعيش التكرّس للرب بحسب الدعوة التي إليها دعانا، كلٌّ من موقع خدمته ومسؤوليته، وأن نقوم برعاية شعب الله الذي أوكلَتْه إلينا الكنيسة المقدسة رعايةً صالحةً دون أيّ تردُّد، وبأمانة كاملة وتجرُّد تامّ".