«حدث ليلا»| ضبط صاحب معرض سيارات لاتجاره في العملة.. ومسجل خطر يبيع أسلحة على «فيسبوك»

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

ضبط صاحب معرض سيارات بالدقهلية لاتجاره في النقد الأجنبي

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا، من ضبط صاحب شركة لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس في المنصورة، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته عملات وطنية وأجنبية متنوعة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا تؤكد اتجار أحد الأشخاص يمتلك معرض لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس بدائرة قسم ثان المنصورة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

تم إعداد مأمورية ضبطية برئاسة العقيد محمد اللوزي، مفتش الإدارة، وتم ضبط "عادل . ح.م.خ" 70 عامًا صاحب شركة لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس وضبطت بحوزته 468950 جنيها مصريا، و87321 ريالا سعوديا و1965 يورو، و580 دولار أمريكي، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

تحرر عن ذلك المحضر 281 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نقل 10 مصابين في حادث طريق الواحات بالجيزة للمستشفى

وقع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، الإثنين، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص وعلى الفور انتقل رجال المرور للمكان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي فى محافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وكشفت المعاينة اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 10 اشخاص جري نقلهم إلي المستشفي وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

ضبط مسجل خطر روّج لبيع أسلحة وذخيرة على «فيسبوك» بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك"مصحوب بصورة يظهر خلالها أحد الأشخاص بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله صورة لأحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

وبالفحص واستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد الشخص المعنى بالمنشور وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم - له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا متنوعة).

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة أطسا، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من طلقات الصوت – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش بأبوالنمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش بأبوالنمرس، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بأبوالنمرس.

وبالتحرى تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز أبوالنمرس يتاجر في المواد المخدرات، مُتخذا دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه وعثر بحوزته 20 طربة حشيش ومبالغ مالية من متحصلات البيع والشراء وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.