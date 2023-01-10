محافظ بورسعيد يناقش مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري عموم مديريات الإسكان، الطرق، والإدارة الاستراتيجية، مديري هيئات المرافق المتنوعة.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية، ورؤية وتوجيهات محافظ بورسعيد، بضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في الست سنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوى الدولة.

واستعرض المحافظ المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة على الأسس، والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء ، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مشيرا أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إداري كفء ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي شأن آخر كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة أعمال توصيل المرافق لمشروعى الإسكان التعاوني والاستثماري بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الأعمال بمشروعات الاسكان ببورسعيد، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ والجهات المختصة بالعمل.

وشدد السكرتير العام على تكثيف معدلات العمل، والالتزام بالموعد المحدد لإنهاء العمل، مؤكدا على متابعته الميدانية أولا بأول لمعدلات التنفيذ، بناءا على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد