الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع في أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

ارشيفي
ارشيفي

شهدت أسعار الفضة تراجعا طفيفا اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023.

 وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار الفضة اليوم 

سجلت أسعار أونصة الفضة  639.914   جنيه

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 20.53 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925  19.69 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 19.27جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 18.50 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 16.44 جنيه.

سجل جرام  سعر الفضة عيار 880 سعر 18.09جنيه.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 99

سجل سعر جرام الفضة 27.36 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 844.687 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 2,695.16 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,732.24 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,143.44 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 6,326.43 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 12,529.42 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 24,688.52   جنيه.

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة 20.41 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 634.850 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,020.55 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,041.09 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,082.19  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,102.73  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 10,205.47جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 20,410.94 جنيه.

أسعار الفضة تراجع طفيف اليوم الثلاثاء 10 يناير 10 يناير 2023 أونصة الفضة أسعار أونصة الفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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