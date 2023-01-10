مجلة دولية: مصر واحدة من الوجهات السياحية الأكثر تفضيلاً في 2023

دعت مجلة دولية إلى قضاء العطلة الشتوية في مصر، مشيرة إلى أنها واحدة من الوجهات السياحية الأكثر تفضيلا واختيارا في ٢٠٢٣.

وقالت مجلة "ديجيتال جورنال" الدولية، إن الحكومة تتخذ الكثير من تدابير الأمن والسلامة التي تضمن أن جميع السياح الأجانب يستمتعون بأفضل عطلة في مصر على الإطلاق، وتجعلهم يشعرون بالأمان والراحة في مطاراتها وفنادقها ومنتجعاتها.

وأضافت المجلة قي تقرير، أن ملايين السياح يأتون إلى مصر كل عام لقضاء عطلتهم؛ حيث يوجد في البلاد العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها مثل القاهرة والإسكندرية والأقصر ، أسوان ، منتجعات بحرية ، شواطئ رملية ، مناظر طبيعية خلابة والكثير من مصادر الحضارة.

وتابع يوجد أيضًا مدنًا متحضرة مليئة بالعمارة الأثرية والمواقع الأثرية مثل الأهرامات والمعابد ومقابر أعظم الفراعنة والتماثيل، وكذلك رحلات السفاري الصحراوية والقرى.

ولفت إلى أنه مهما كان ما يبحث عنه، ستمنحه رحلة إلى مصر متعة كبيرة وستجعلك الكثير من الذكريات والأسباب تزور مصر مرارًا وتكرارًا.

ونصحت قبل السفر إلى مصر، تنظيم إجازتك ومعرفة بعض الأشياء حتى تتمكن من الاستعداد جيدًا والاستمتاع بإجازة لا تُنسى.

وأكدت المجلة في تقريرها، أن الأمن والأمان في مصر خلال هذه الأيام ثابتان وجيدان للغاية، حيث تبذل الحكومة الكثير من الجهود لتشجيع المسافرين حول العالم على زيارة مصر، كما أن معدل الجريمة فيها مقارنة بالدول الأخرى منخفض جدًا، والناس في مصر طيبون وودودون ومتعاونون.