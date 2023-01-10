«فراعنة الشمس».. كيف أصبحت مصر من أغنى دول العالم خلال الأسرة الـ18؟

كشفت موقع موقع "بيج ثينك" الأمريكي، عن تفاصيل كتاب يستكشف كيف أصبحت مصر واحدة من أغنى دول العالم خلال الأسرة الثامنة عشر، ويقدم إرشيفًا لملامح الحضارة المصرية القديمة مبكرة وهي في أوج قوتها.

الكتاب جاء تحت اسم "فراعنة الشمس: صعود وسقوط سلالة توت عنخ آمون"، وقال إنه داخل مصر، كانت العاصمة الإدارية ممفيس في شمال مصر (بالقرب من القاهرة الحديثة) من أهم الأماكن، وفي الجنوب العاصمة الدينية في طيبة، والتي تقع على جزء منها مدينة الأقصر الحديثة، وكانت ممفيس وطيبة الاسمين اليونانيين اللاحقين للمدينتين.

غلاف الكتاب

وفي العصور المصرية القديمة تمت الإشارة إليهم بطرق مختلفة ، تم شرحها لاحقًا، وخلال الأسرة الثامنة عشرة ، وهي أول ما يسمى بالمملكة الحديثة ، أمضى الملوك معظم وقتهم في ممفيس.

واضاف، لقد عانت صورة المدينة في العصر الحديث لأنه بفضل تحول نهر النيل تقريبًا لا يوجد شيء مرئي هناك اليوم، باستثناء الأهرامات والمقابر وغيرها من الهياكل الدينية في مقبرة قريبة في سقارة، ولكن طيبة أمر مختلف.

وتابع على الضفة الشرقية لنهر النيل، تعد الآثار الشاسعة لمجمعات معابد الكرنك والأقصر من بين المباني القديمة الأكثر إثارة للإعجاب في كل العصور وفي أي مكان، وعبر النيل على الضفة الغربية توجد بقايا المعابد الجنائزية والمقابر الملكية والخاصة، الكثير مما هو مرئي اليوم يعود إلى الأسرة التاسعة عشرة وتواريخ لاحقة ، لكن نسبة كبيرة تنتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة.

وتدين الأسرة الثامنة عشر وبقية المملكة الحديثة بقدر كبير إلى القرون الأربعة للمملكة الوسطى (حوالي 2055-1650 قبل الميلاد) ، على الرغم من حقبة عدم الاستقرار المتداخلة المعروفة اليوم باسم الفترة الانتقالية الثانية.

وخلال المملكة الوسطى ، طور المجتمع والثقافة المصرية أفكارًا حول الملكية والبيروقراطية والحكومة ، والهندسة المعمارية الضخمة ، والوعي بالعالم الخارجي في شكل ابتكارات تجارية وتقنية ، وهوية أكثر تطورًا وشعورًا بالذات.

تعليم بتاحتب، على سبيل المثال، هو عمل فلسفي من الأسرة الثانية عشر يهتم بكيفية تسبب الشيخوخة في الضعف والانحلال، ولكن أيضًا كيف أن الحكمة لا تأتي إلا مع تقدم العمر، كانت واحدة من العديد من الكتابات القديمة المعروفة والتي تمت دراستها في المملكة الحديثة.

واستطرد الكتاب، في عهد ملوك الأسرة الثامنة عشر، كانت طموحات مصر الإقليمية موجهة بشكل رئيسي إلى الشمال إلى سوريا والنوبة في الجنوب، وأصبح كلا المكانين مصدرين رئيسيين للثروة والموارد، بما في ذلك القوى البشرية التي تم الاستيلاء عليها في الحرب أو جباية كجزية، كانت مصر واحدة من عدة دول مهمة في العصر البرونزي في المنطقة.

وشملت الآخرين الحثيين من حاتي في ما هو الآن تركيا، ميتاني في سوريا، مينوان كريت، واليونان الميسينية، وكانت جميع هذه الدول تحكمها نسخ من الملكيات الاستبدادية، لم يكن هناك شعور بالاستقلالية الشخصية أو تقرير المصير، ولا توجد وسيلة للتعبير عن المعارضة أو تنسيقها، إن التمثيل السياسي للسكان يكمن في قرون في المستقبل، وبعد ذلك فقط في الدول الناشئة الأخرى.

وبحلول منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد، أظهرت جميع هذه الأماكن علامات متزايدة على التطور ولديها مهارات متقدمة في محو الأمية والتكنولوجيا، كانت سبيكة النحاس المعروفة الآن باسم البرونز هي أساس الأسلحة والأدوات، نادرًا ما كان الحديد معروفًا في مصر وأماكن أخرى بخلاف النيازك.

وهذا يفسر لماذا كانت الكلمة المصرية التي يبدو أنها استُخدمت للإشارة إلى الحديد biw ، متطابقة تقريبًا صوتيًا مع كلمة الجنة، لم يصبح الحديد متاحًا على نطاق واسع في مصر حتى 500 قبل الميلاد ولم يصبح معدنًا يوميًا حتى العصر البطلمي والروماني.