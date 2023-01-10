«WE» تعلن تغيير العلامة التجارية والخطة الاستراتيجية لعام 2023

تعقد الشركة المصرية للاتصالات WE ظهر اليوم الملتقي الاعلامي للصحفيين محرري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستعراض الخطة الاستراتيجية للشركة خلال العام الجديد ٢٠٢٣، بحضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المهندس عادل حامد، وبعض قيادات الشركة .

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر استعراض خطط الشركة لتنفيذ التوسع في البنية التحتية لنشر شبكات الألياف الضوئية " الفايبر"، والتحديثات التي تنفذها المصرية للاتصالات في المشروعات القومية لتنفيذ منظومة التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخر المستجدات لمشروع الرقمية بمبادرة حياة كريمة.

كما يشهد الملتقى الإعلان عن تغيير العلامة التجارية لـWE بعد مرور 5 سنوات على إطلاق خدمات المحمول بالسوق المصري كمشغل متكامل لجميع خدمات الاتصالات في مصر.

وحققت المصرية للاتصالات WE إجمالي الإيرادات المجمعة بنحو 32.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ بنمو قدره 22%، مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بزيادة إيرادات خدمات البيانات بنسبة نمو 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي مثلت نسبة 39% من إجمالي النمو، ونمو إيرادات الكوابل البحرية التي مثلت نسبة 30% من إجمالي النمو عن نفس الفترة.

وأظهرت الشركة، نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 8% ليبلغ عدد المشتركين 11.4 مليون جنيه، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 12% ليصل عدد المشتركين إلى 8.6 مليون مشترك، وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 54% ليصل إلى 11.9 مليون مشترك.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.3 مليار جنيه محققًا هامش ربح متميز قدره 41% مدعومًا بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ الربح التشغيلي 8.3 مليار جنيه محققًا نموًا قدره 30% مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 6.2 مليار جنيه، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات وبعض المعالجات الخاصة بإيرادات الاستثمار من فودافون مصر، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 7.1 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.