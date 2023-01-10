الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، الإثنين، أن طائرة مسيّرة وزورقا حربيا إسرائيليين خرقا الحدود الجوية والبحرية اللبنانية.

وقال الجيش، في بيان، إن "طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الأجواء اللبنانية من مقابل بلدة راميا (جنوب) باتجاه بلدة مروحين (جنوب) ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة (فلسطين المحتلة)".

ولاحقا أفاد الجيش، في بيان آخر، بأنه "اعتبارا من الساعة 4.15 (2: 15 ت.غ) وحتى الساعة 7.00 (5: 00 ت.غ) بتوقيت بيروت خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان لمسافة حوالى 203 أمتار".

وأضاف الجيش، في البيانين، أنه يتابع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ومن مهام هذه القوة مراقبة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة "حزب الله" اللبنانية والجيش الإسرائيلي.