الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: إيران قد تكون شريكة روسيا فى جرائم حرب لهذا السبب

طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية

قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بيع إيران طائراتٍ بدون طيار "قاتلة" لروسيا لاستخدامها في الأزمة المستمرة مع أوكرانيا يعني أن البلاد قد تكون شريكة في جرائم حرب واسعة النطاق.

 

وحسبما ذكرت شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية الأمريكية، فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، وجّه الاتهام إلى إيران اليوم خلال تصريحات صحفية له في رحلة له إلى المكسيك. 
 

وأضاف سوليفان أن "إيران اختارت السير في طريق تُستَخْدَم فيه أسلحتُها لقتل المدنيين في أوكرانيا ومحاولة إغراق المدن في البرد والظلام، وهو ما يضع إيران من وجهة نظرنا في مكان يمكن أن تكون فيه شريكة في جرائم حرب واسعة النطاق".

 

ووصفت الشبكة الأمريكية "سي أن بي سي"، هذا الاتهام قائلة: "في حين أنها لا تشير إلى تحول في السياسة، فإن الاتهام يمثل بعضاً من أقوى الخطابات الأمريكية ضد إيران منذ أن بدأت في تزويد روسيا بالأسلحة لدعم حربها المستمرة منذ ما يقرب من عام في أوكرانيا".

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