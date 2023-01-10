عبدالمنعم السيد يعلق على قرار تأجيل تنفيذ أى مشروع له مكون دولارى

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية علق على قرار تأجيل تنفيذ أي مشروع له مكون دولاري، قائلاً:"إنه قرار في غاية الأهمية، حيث يعتبر المرحلة الثانية فمنذ حوالي 6 أشهرتقريبًا كان قد صدر أيضًا تعليمات من رئيس الوزراء، بتخفيض وترشيد الإنفاق العام".

وأضاف عبدالمنعم السيد خلال مداخلة هاتفية ببرننامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أن قرار صحيح ومهم خلال الأزمة، لافتا إلى أنه كان يوجد ترشيد الإنارة داخل العيئات الحكومية والإدارات الحكومية، والكثير من المنشآت والمياديم، وذلم بهدف تقليل استخدامات الغاز الطبيعي المستخدمة في الكهرباء حتى يتم زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الحكومة من الممكن أت تعدي الحكومة الشأن العام والمصلحة العامة ، لافتاً إلى أن مصر تعاني من أزمة افتصادية مثل باقي دل العالم، حيث تعاني من شح دولاري وحصيلة دولارية.

وأكد عبدالمنعم السيد، أنه كان لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لافتاً إلى أن هناك أزمة دولارية على مستوى العالم تتأثر بها مصر.