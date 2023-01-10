الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى التحول الرقمى يوضح معنى الهجمات السيبرانية التى تهدد أمن المعلومات العالمى

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية

أوضح الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، معني الهجمات السيبرانية التي تهدد أمن المعلومات العالمي، قائلًا: "إن التكنولوجيا قد يكون لها جانب غير مضيء بشكل كبير". 

 

وأضاف “عزام”، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن الهجمات السيبرانية في منتهى البساطة هي أنه يوجد بعض الناس ما يطلق عليهم الهاكرز أو قراصنة المعلومات، حيث يبدأون في شن نوع من أنواع الهجمات على المواقع الإلكترونية، وعلى قواعد البيانات.

 

وأوضح أنه بغرض الإستخدام السيء لهذه المعلومات ، وانتحال الشخصيات، أو التعامل على أرقام الحسابات التي يتم الإستيلاء عليها أو كروت الإئتمان، أو لمجرد إيذاء الغير فقط، وهو ما نراه باستمرار حيث نجد نوع من الهجمات السيبرانية التي تتم من أجل ناس قد تكون في حالة تسلية، أو لإلحاق الضرر بالآخرين. 

 

وأشار إلى أن العالم اليوم بدأ ينظر للهجمات السيبرانية بنظرة مختلفة، لافتاً إلى أن الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية تبلغ 6.5 تريليون دولار بحسب تقرير تم نشره العام الماضي.

 

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