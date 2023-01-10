طارق الشناوى: أنا لا أشارك فى مواسم الهجوم على الشيخ الشعراوى (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين تامر أمين وطارق الشناوي؛ بسبب الشيخ الشعراوي، قائلًا: "لي عتاب وأعاراض عليك بسبب المقدمة، وهو قولك موسم الهجوم على الشيخ الشعراوي.. هل أنا اشترك في مواسم؟!"، ليرد تامر أمين: "سنويًا يحدث هجوم على الشعراوي وأول مرة تشترك فيها، جننتني بتدافع عن حرية الرأي لـ مني زكي وضدها للشعراوي".

وأضاف "الشناوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن الهجوم على الشيخ الشعراوي لا يندرج تحت مواسم، وأنا لا أشارك في مواسم الهجوم على الشيخ الشعراوي، أنا لست ضد الشيخ الشعراوي ولست ضد أي أحد، عمري ما هكون أحد الأفراد التي تشترك في الهجوم على الشيخ الشعراوي".

وأوضح الشيخ الشعراوي، أن بعض أفكار وخواطر الشيخ الشعراوي لا تناسب الزمن الحالي، لافتًا إلى أن الشيخ الشعراوي كان رجل دين جليل يمتلك القبول لدى جميع المصريين.

وأشار "الشناوي" إلى أننا في حاجة لتطوير الخطاب الديني، وتجسيد شخصية الشيخ الشعراوي لا يؤدى لذلك الغرض، معقبًا:" ما قاله الشعراوي جرحني وبعض أحاديثه تخاصم العقل".