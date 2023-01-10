الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب تخوف الناتو من التقارب الروسى الصينى

الناتو
الناتو

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن أسباب تخوف الناتو من التقارب الروسي الصيني كثيرة، منها أن الغرب ينظر لروسيا والصين باعتباره مصدر تهديد الأمن العالمي والأوروبي.

وأضاف “فايز”، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا والصين لم ينشأوا تحالف عسكري بالمعنى الدقيق والرسمي، لكن بينهما أشكال عديدة، منها التنسيق بين الجانبين، لكن يوجد خلاف حول التوصيف، هل هو تحالف أم تنسيق سياسي وعسكري.

 

ولفت إلى أن الغرب يرى في السلوك الروسي تهديد للأمن الأوربي، كما أن عسكرة الأوضاع الداخلية، تشير إلى أن هذه الأنظمة غير الديمقراطية تمثل خطر، من وجهة نظر الغرب، لأنها على استعداد دائم لخوض مواجهات عسكرية خا جية لأن القرار لا يخضع لحسابات ديمقراطية. 

فرحات الصين روسيا تحالف عسكري حرب روسيا

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