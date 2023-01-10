الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إلى أى مدى يرسخ التحالف الوطنى للعمل الأهلى مبدأ حقوق الإنسان بمصر؟

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود بسيوني

أوضح الكاتب الصحفي محمود بسيوني، مدى ترسيخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبدأ حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "إن التحالف الأهلي غالبيته عمل حقوقي في الأساس".

وأضاف بسيوني، خلال لقائه عبر فضائية extra news، أنه عندما يتم تقسيم منظومة الحقوق سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، سنجد أن التحالف الأهلي متداخل في كل هذه المنظومة، ويحقق كل واحدة فيها على حسب تخصص كل مؤسسة من المؤسسات التنموية الموجودة في سياق التحالف.

وأوضح أنه عندما نتحدث عن الحق في الصحة، فإن البعض يقدم خدمات نحو الأمية والتعليم، والمدارس الصغيرة والحضانات وغير ذلك، فضلًا على الحق في المياه النظيفة، حيث نتحدث عن الناس التي تقوم بتوصيل مواسير المياه وغيرها، ما أننا نتحدث عن الضمان الإجتماعي وفكرة المساعدات التي يتم تقديمها.

وأشار إلى أن كل منظومة الحقوق سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، يتم تقديمها عن طريق التحالف، حيث تقدم الخدمات السياسية والمدنية عن طريق المؤسسات التي تم الحديث عنها وتقدم ماله علاقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان. 

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وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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