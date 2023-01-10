الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل زيادة رسوم الدى جى

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

أكد الدكتور أحمد أبوالمجيد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أنه تم رفع رسوم تصريح العمل السنوي للدي جي في مصري.

 

وأضاف “أبوالمجيد”، في تصريح خاص للدستور: أن النقابة قد قررت رفع رسوم الدي جي الذين يشاركون في الأفراح والحفلات إلى مبلغ وقدره ألف وخمسة عشر جنيها.

 

وأوضح أنه في السابق كان يدفع مبالغ زهيدة جدا تتراوح بين مائة ومائتين جنيه، لافتا إلى أن هذه المبالغ لا تتواكب مع العصر الحالي وخوفا من أن تفوت تلك المبالغ على صندوق الإعانات والمعاشات والتي تصب في موارد النقابة لهذا تم رفعه لهذا المبلغ.

 

جدير بالذكر أنه قد تم التحقيق مع عازف الأورج محمد عبد السلام  في مقر النقابة، وانتهت التحقيقات بتسديده 150 ألف جنيه وهو مبلغ مالي مستحق عليه لأحد المتعهدين، حيث تعهد بسدادها خلال يومين.

المهن الموسيقية العصر الحالي تصريح العمل خلال يومين زيادة رسوم سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية

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