الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«خطة النواب» تكشف حجم التمويلات والتدفقات النقدية خلال 2023

فخري الفقي رئيس لجنة
فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حجم التمويلات الفترة القادمة والتدفقات التي تدخل مصر، قائلًا: "إن الدولة المصرية دائمًا بخير رغم هذه الشدة والأزمة الاقتصادية العالمية التي تمر بها دول العالم النامي والمتقدم والفقير".

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الدولة المصرية ليست استثناء لما يحدث في العالم، ولذلك نطمئن المواطنين من خلال بيانات موثقة.

وأوضح أن عام 2023، على الرغم من كونه عام صعب، إلا أن إدارة الأزمة سوف تكون في ظل برنامج إصلاح إقتصادي وتصحيح هيكلي، وفقًا لمعايير وتقييم دولي أول بأول، مع أكبر مؤسسة نقدية دولية وهي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات شركاء التنمية معنا بحيث أننا نجتاز هذه الأزمة.

وأشار إلى أنه بالرغم من شدة هذه الأزمة على كل الدول ومن بينها مصر، وتداعياتها على مصر في هذه الحالة، إلا أن مصر استطاعت أن تمارس حقها في التعامل مع صندوق النقد الدولي بأننا نحصل على التمويل من الصندوق والمؤسسات التنموية، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين والإقليميين خاصة الأشقاء العرب.

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