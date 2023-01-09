الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب بازل السابق: صلاح جعلنا نتساءل هل له أخ توأم؟ لم أتوقع تلك المسيرة لـ«مو»

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد هيكو فوجيل المدير الفني السابق لـ بازل السويسري، بأنه لم يتوقع تلك المسيرة المذهلة لمحمد صلاح جناح فريق ليفربول، مشددًا بأنه قام بحصة تدريبية سيئة للغاية عقب قدومه للفريق، جعلته يتساءل ما إذا كان لديه أخ توأم أتى هو عوضًا عنه.

وكان فوجيل المدير الفني الأول لـ محمد صلاح في الاحتراف الخارجي، حيث دربه في بازل السويسري.

وانتقل محمد صلاح لصفوف بازل السويسري عام 2012 قادمًا من فريق المقاولون العرب.

وسجل صلاح 20 هدفًا في 79 مباراة مع فريق بازل السويسري بمختلف المسابقات، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في يناير لعام 2014.

وقال فوجيل في تصريحات لموقع “جول” العالمي:" كان سيئًا جدًا في أول مران، قلت له ، "اسمع ، فقط تدرب كما تريد ، لقد اتخذنا قرارنا بالفعل على أي حال."

وأضاف:"تدرب في اليوم الأول ، شاهد الجميع الجلسة وتساءلنا عما إذا كان لديه أخ توأم".

وأردف:"كان اليوم الثاني أفضل قليلاً ، لكنه لم يكن جيدًا، ثم جاء اليوم الثالث، ثم دمر كل شيء ، ولم يكن من الممكن إيقافه حقًا".

وأكمل قائلًا:"كان أمرًا غير عادي تمامًا، ذلك التحول، كان رشيقًا للغاية ومتفجرًا للغاية. إذا كانت الكرة في قدمه اليسرى ، فكانت الكرة هدفًا بكل تأكيد".

وزاد:"بعد هذا الأداء ، عرف الجميع سبب رغبتنا في التوقيع معه، إذا كنت تعرفه، فلن تتوقع أنه سيكون نجمًا عالميًا، فهو يتمتع بشخصية لطيفة".

وتابع:"كان من الواضح لي دائمًا أنه لاعب رائع ، لكن ما إذا كان يمتلك العقلية؟ لم أكن أعرف ذلك بالضبط، يمكنني القول بأن صلاح هو قاتل لطيف".

واختتم قائلًا:"كنت سأكون كاذبا لو قلت إنني تنبأت بمثل هذه المسيرة المهنية العالمية الهائلة له".

هيكو فوجيل بازل محمد صلاح ليفربول صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

بعد تلاوة القرآن بعزاء نجل جورج وسوف.. أول تعليق للشيخ ياسر الصالح

«نصفها أموال جديدة».. 155 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ25%

الأمم المتحدة تدعو إيران لإلغاء حكم الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين

وزير الأوقاف الفلسطينى يُشارك فى مؤتمر السعودية للحج والعمرة

مباحثات سويدية أمريكية لتعزيز التعاون فى مجال الدفاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس