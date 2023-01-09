مدرب بازل السابق: صلاح جعلنا نتساءل هل له أخ توأم؟ لم أتوقع تلك المسيرة لـ«مو»

أكد هيكو فوجيل المدير الفني السابق لـ بازل السويسري، بأنه لم يتوقع تلك المسيرة المذهلة لمحمد صلاح جناح فريق ليفربول، مشددًا بأنه قام بحصة تدريبية سيئة للغاية عقب قدومه للفريق، جعلته يتساءل ما إذا كان لديه أخ توأم أتى هو عوضًا عنه.

وكان فوجيل المدير الفني الأول لـ محمد صلاح في الاحتراف الخارجي، حيث دربه في بازل السويسري.

وانتقل محمد صلاح لصفوف بازل السويسري عام 2012 قادمًا من فريق المقاولون العرب.

وسجل صلاح 20 هدفًا في 79 مباراة مع فريق بازل السويسري بمختلف المسابقات، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في يناير لعام 2014.

وقال فوجيل في تصريحات لموقع “جول” العالمي:" كان سيئًا جدًا في أول مران، قلت له ، "اسمع ، فقط تدرب كما تريد ، لقد اتخذنا قرارنا بالفعل على أي حال."

وأضاف:"تدرب في اليوم الأول ، شاهد الجميع الجلسة وتساءلنا عما إذا كان لديه أخ توأم".

وأردف:"كان اليوم الثاني أفضل قليلاً ، لكنه لم يكن جيدًا، ثم جاء اليوم الثالث، ثم دمر كل شيء ، ولم يكن من الممكن إيقافه حقًا".

وأكمل قائلًا:"كان أمرًا غير عادي تمامًا، ذلك التحول، كان رشيقًا للغاية ومتفجرًا للغاية. إذا كانت الكرة في قدمه اليسرى ، فكانت الكرة هدفًا بكل تأكيد".

وزاد:"بعد هذا الأداء ، عرف الجميع سبب رغبتنا في التوقيع معه، إذا كنت تعرفه، فلن تتوقع أنه سيكون نجمًا عالميًا، فهو يتمتع بشخصية لطيفة".

وتابع:"كان من الواضح لي دائمًا أنه لاعب رائع ، لكن ما إذا كان يمتلك العقلية؟ لم أكن أعرف ذلك بالضبط، يمكنني القول بأن صلاح هو قاتل لطيف".

واختتم قائلًا:"كنت سأكون كاذبا لو قلت إنني تنبأت بمثل هذه المسيرة المهنية العالمية الهائلة له".