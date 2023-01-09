«أطفال أصحاء».. مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى

عرضت قناة "الدستور نيوز"، تقرير فيديو بعنوان "مشروع أطفال أصحاء.. مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي".

وأوضح التقرير أن "أطفال أصحاء" هي مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة أبناء المصريين.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة راعي مصر لتنمية المجتمع تعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركاء الخير.

وأوضح التقرير أن مبادرة "أطفال أصحاء" تستهدف فحص 200 ألف طفل بالمجان؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما بين التقرير أن 10 محافظات سيتم فيها فحص الأطفال الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن المبادرة تنفذ عبر قوافل طبية لمؤسسة راعي مصر المنتشرة في أغلب المحافظات.

كما أشار التقرير إلى أن هناك 4 تخصصات رئيسية تستهدف المبادرة؛ للاطمئنان على الأطفال فيها، موضحا أن كشف النظر يجرى للأطفال مع صرف نظارات نظر أو حفظ نظر للمحتاجين.

كما تجري المبادرة العمليات الجراحية للأطفال المحتاجين بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتحويل الطفل المحتاج إلى المستشفيات المختلفة؛ لتقديم الخدمة حال الحاجة لعلاج إضافي.