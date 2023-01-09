«الصحة العالمية»: متحور كراكن يتغلب على المناعة ويجب عودة الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن جائحة كورونا لم تنته بعد، ووجود متحورات جديدة أمر وارد، لأنه كلما انتشر الفيروس كلما زادت فرص تحوره، لافتًا إلى أن متحور كورونا الجديد كراكن، ليس الأخطر ولا الأشرس، وليس هو الأكثر انتشارًا الآن.

وأضاف الخولي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الإثنين: "نريد إحساس أننا مازلنا في الجائحة، لأن عدم الالتزام بإجراءات احترازية يزيد فرص انتشار العدوى وظهور متحورات جديدة، والمتحور الجديد كراكن خصائصه مختلفة، يستطيع التغلب على مناعة الجسم".

وأردف: “مازلنا في البداية، والمعلومات عن كراكن قد تتغير، لكن حتى الآن أعراضه ليست عنيفة، معدلات الوفيات أقل كثيرًا من المتحورات السابقة، خاصة من متحرر دلتا، وأعراضه مثل أعراض المتحور السابق حمى وكحة وقد تصل لصعوبة فى التنفس لبعض الأفراد، لكنها أعراض خفيفة لا تحتاج لدخول المستشفى”.

وحذر من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلًا: "سينتشر بشكل كبير في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع موسم الشتاء والتواجد في أماكن مغلقة، فإذا لم يستطيع المواطن الحفاظ على التباعد، يفضل نرتدي الكمامة".

وأكد أن اللقاح مازال فعال، وأوصى من أخذ جرعتين يتناول الجرعة الثالثة، والالتزام بإجراءات الوقاية، لأنها تحمي من 95% من أمراض الجهاز التنفسي.