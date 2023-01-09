الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل محاولة سرقة تمثال رمسيس في أسوان

محاولة سرقة تمثال
محاولة سرقة تمثال رمسيس في أسوان

أوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان، تفاصيل محاولة سرقة تمثال رمسيس بأسوان، قائلًا: "إن هذه المنطقة أثرية تسمى المحجر الجنوبي".

وأضاف عبدالمنعم سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن المحجر الشمالي يضم المسلة الناقصة التي لم تكتمل القطع الخاص بها، لافتا إلى أن المحجر الجنوبي به تمثال الملك رمسيس الثاني الذي لم يكتمل القطع الخاص به من أسفل، وبالتالي هذا ما يسمى بيئة الأثر.

وأوضح أنه تلقى مكالمة تليفونية في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، من شخص من حراس الآثار، بأن هناك أناس تحفر حول تمثال رمسيس الثاني، وكانوا على مقربة منهم، لكنهم حتى يتمكنوا من إلقاء القبض عليهم لم يظهروا لهم.

وتابع: "طلبت منه بأن يدخل عليهم ويبدي نية المعاونة والمساعدة لهؤلاء الأشخاص، حتى نصل مع شرطة السياحة والآثار إلى مكانهم، وبالفعل وصلنا أنا وكبراء المفتشين حوالي الساعة السابعة والثلث، وفي تمام الساعة الثامنة كانت شرطة السياحة والآثار بقيادة العميد حسن عبدالموجود كانوا قد وصلوا إلى المنطقة".

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