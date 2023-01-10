الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملحن مسرحية «تقدر».. إيهاب عبدالواحد صاحب رصيد النجاح الأكبر فى 2022

إيهاب عبدالواحد
إيهاب عبدالواحد

حقق إيهاب عبدالواحد عدد كبير من النجاحات خلال عام 2022، حيث أنه لحن معظم الأغنيات التي تصدرت التريند خلال الفترة الماضية، وكان كلمة السر وراء انتشار وحب الجمهور لهذه الأغنيات.

وشارك إيهاب عبدالواحد كمخرج موسيقي في مبادرة إحياء مسرح المدرسة من خلال مسرحية تقدر، التي تعرض يومي 7 و8 يناير في دار الأوبرا المصرية، وهو العرض الذي حضره عدد كبير من المسئولين منهم وزيرة الثقافة ووزير التعليم.

إيهاب عبدالواحد صاحب رصيد النجاح الأكبر فى 2022

كما ينتظر إيهاب عبدالواحد عرض مسرحية تشارلي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 20 يناير الحالي على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض، فالمسرحية من ألحانه، ونال إيهاب عبدالواحد على إشادة كبيرة من شيرهان بعد مشاهدها لبروفة العمل، التي وصفته بالعبقري.

وتعد "البطة السودا"، الأغنية الدعائية لفيلم شلبي، واحدة من أخر أعمال إيهاب عبدالواحد، والتي قدمها رامي جمال وأحمد سالم، وهي من كلمات منة القيعي وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وقدم إيهاب عبدالواحد وأحمد سعد نجاحًا منقطع النظير عام 2022، حيث تصدرت بعض الأغنيات التي تعاونا فيها سويًا التريند وحصدوا ملايين المشاهدات مثل: أغنية إعلان زين بالعيد، وأغنية صاحبي يا جدع، أغنية سايرينا يا دنيا، في حتة تانية.

أما على مستوى التعاون مع أصالة، فحققت مع إيهاب عبد الواحد نجاحًا ساحقًا من خلال أغنية غلبان، التي طرحت في شهر يوليو الماضي وحققت عدد مشاهدات تخطت الـ 75 مليون مشاهدة. 

إيهاب عبدالواحد محلن مسرحية تقدر مبادرة إحياء المسرح فعاليات موسم الرياض بالسعودية أغنية سايرينا يا دنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

بعد تلاوة القرآن بعزاء نجل جورج وسوف.. أول تعليق للشيخ ياسر الصالح

أشرف زكى ينفى وفاة الفنان القدير صلاح السعدنى

مع افتتاح منافذ «أهلًا رمضان».. مواطنون: جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

ملحن مسرحية «تقدر».. إيهاب عبدالواحد صاحب رصيد النجاح الأكبر فى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس