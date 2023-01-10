ملحن مسرحية «تقدر».. إيهاب عبدالواحد صاحب رصيد النجاح الأكبر فى 2022

حقق إيهاب عبدالواحد عدد كبير من النجاحات خلال عام 2022، حيث أنه لحن معظم الأغنيات التي تصدرت التريند خلال الفترة الماضية، وكان كلمة السر وراء انتشار وحب الجمهور لهذه الأغنيات.

وشارك إيهاب عبدالواحد كمخرج موسيقي في مبادرة إحياء مسرح المدرسة من خلال مسرحية تقدر، التي تعرض يومي 7 و8 يناير في دار الأوبرا المصرية، وهو العرض الذي حضره عدد كبير من المسئولين منهم وزيرة الثقافة ووزير التعليم.

إيهاب عبدالواحد صاحب رصيد النجاح الأكبر فى 2022

كما ينتظر إيهاب عبدالواحد عرض مسرحية تشارلي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 20 يناير الحالي على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض، فالمسرحية من ألحانه، ونال إيهاب عبدالواحد على إشادة كبيرة من شيرهان بعد مشاهدها لبروفة العمل، التي وصفته بالعبقري.

وتعد "البطة السودا"، الأغنية الدعائية لفيلم شلبي، واحدة من أخر أعمال إيهاب عبدالواحد، والتي قدمها رامي جمال وأحمد سالم، وهي من كلمات منة القيعي وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وقدم إيهاب عبدالواحد وأحمد سعد نجاحًا منقطع النظير عام 2022، حيث تصدرت بعض الأغنيات التي تعاونا فيها سويًا التريند وحصدوا ملايين المشاهدات مثل: أغنية إعلان زين بالعيد، وأغنية صاحبي يا جدع، أغنية سايرينا يا دنيا، في حتة تانية.

أما على مستوى التعاون مع أصالة، فحققت مع إيهاب عبد الواحد نجاحًا ساحقًا من خلال أغنية غلبان، التي طرحت في شهر يوليو الماضي وحققت عدد مشاهدات تخطت الـ 75 مليون مشاهدة.