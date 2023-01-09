الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. نانسى القاضى تستقيل من مجلس إدارة الإسماعيلى (صورة)

نانسي القاضي
نانسي القاضي

تقدمت الإعلامية نانسي القاضي، عضوة مجلس إدارة الإسماعيلي، باستقالتها من مجلس إدارة النادي على خلفية الأحداث التي يتعرض لها النادي.

رسميًا.. نانسي القاضي تعلن استقالتها من مجلس إدارة الإسماعيلي

وكتبت القاضي، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أشكر الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي وجموع جماهير النادي الإسماعيلي في كل مكان".

وأضافت: "كما أشكرهم أيضًا على دعمهم غير المحدود لي ولمجلس الإسماعيلي في الفترة الماضية، وأعتذر عن عدم الاستمرار في منصبي كعضو مجلس إدارة".

وأكملت الإعلامية: "لقد اكتفيت بهذا القدر، تاركة المجال لآخرين يقودون دفة القيادة، من أجل تحسين الأوضاع".

واختتمت قائلا: "عاش الإسماعيلي وعاشت جماهيره العريقة".

«نانسي القاضي تستقل من مجلس إدارة الإسماعيلي»

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت مؤخرا إلى تقديم مجلس إدارة الإسماعيلي بقيادة يحيى الكومي، استقالة جماعية إلى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، وهو ما نفته الوزارة مؤكدة عدم وصول أي شيء رسميا لها يفيد بذلك.

ويأتي ذلك عقب النتائج السيئة التي يحققها الدراويش منذ مطلع الموسم الجاري وحتى الآن، لتكون نسخة مكررة من بدايات الإسماعيلي السيئة على مدار الموسمين الماضيين، إلا أنه كان ينجو من شبح الهبوط بمعجزة في اللحظات الأخيرة.

بالإضافة إلى كثرة تغيير المدربين، وهو ما أدى إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الفني داخل الفريق الفترة الماضية.

ويتذيل الدراويش، جدول الدوري حاليا برصيد 7 نقاط، جمعها من فوز وحيد على حساب إنبي، و4 تعادلات و7 هزائم.

وكان الإسماعيلي تعرض للهزيمة بهدفين نظيفين أمام حرس الحدود في الجولة الماضية، على ملعب الكلية الحربية، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لأحمد حسام "ميدو"، منذ تولي المسئولية خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو، حيث درب الفريق في 3 مباريات خسر مرتين وتعادل مرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب الجمعة المقبلة، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع الـ13 من المسابقة ذاته.

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