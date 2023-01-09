الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. هوجو لوريس يعتزل اللعب الدولي مع منتخب فرنسا

هوجو لوريس
هوجو لوريس

أعلن الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اعتزاله اللعب الدولي مع “الديوك”.

وتُوج لوريس مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، كما احتل معهم المركز الثاني في مونديال قطر 2022.

وقال لوريس في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية:"يأتي وقت يتعين عليك فيه معرفة كيفية تمرير الراية، لا أريد أن أجعل الأمور خاصة بي ، لقد قلت وأكرر دائمًا أن منتخب فرنسا لا ينتمي إلى أي شخص ، وعلينا جميعًا التأكد من ذلك ، وأنا في البداية، نحن خلف المنتخب".

وزاد:"الفريق جاهز للاستمرار ، هناك أيضًا حارس مرمى جاهز (مايك مينان). »

وأكمل قائلًا:"أفضل أن أكون في القمة على انتظار انخفاض السرعة ، أو المنافسة الشديدة ، هناك أيضًا خيار عائلي ، أشعر بالحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت مع زوجتي وأولادي. »

وشارك هوجو لوريس في 145 مباراة مع منتخب فرنسا كأكثر اللاعبين الممثلين لـ “الديوك”، وبدأت مسيرته الدولية في 19 نوفمبر 2008 في مباراة ودية ضد أوروجواي، انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وحمل هوجو لوريس شارة قيادة منتخب فرنسا عام 2010، مرتديًا شارة القيادة في 121 مباراة وهو رقم قياسي أيضًا.

واحتل هوجو لوريس أيضًا المركز الثاني مع منتخب فرنسا في يورو 2016، إضافة للتتويج بدوري الأمم الأوروبية عام 2021.

وبدأ لوريس مسيرته الاحترافية مع نيس الفرنسي، ثم إلى ليون بين أعوام 2008، 2012، قبل أن ينتقل إلى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وذكرت تقارير صحفية أن هوجو لوريس كان أحد الداعمين لإبقاء كريم بنزيما بعيدًا عن منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هوجو لوريس لوريس توتنهام هوتسبير منتخب فرنسا كأس العالم

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