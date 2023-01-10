تجار عن اختفاء السلع الغذائية: كل البضائع متوفرة بجميع المحال التجارية

الكثير من الشائعات المنتشرة في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء السلع الغذائية داخل المحال التجارية التي يحتاجها المواطنين ويعتمدوا عليها بشكل كبير في غذائهم بشكل يومي، لذلك قامت “الدستور” بجولة ميدانية لرصد توافر جميع السلع الغذائية داخل المحال التجارية بمنطقة شبرا مصر.

كل البضائع متوفرة بجميع المحال التجارية

قال سعيد محمد، أحد البائعين داخل محل تجاري خاص به، إن السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية متوفرة بشكل كبير ولم تختفي للحظة واحدة من السوق، وذكر أن التجار منتظمين في توصيل البضائع لجميع المحال التجارية ولم يكن هناك نقص في أي سلعة منها، كما أن بعض السلع انخفض سعرها عن قبل، حيث أن في الشهور الماضية ارتفع أسعار الأرز الأبيض لكن في الأيام الماضية انخفضت أسعاره وأصبحت مناسبة لجميع المواطنين.

وأضاف “محمد”، أن أصحاب المحال التجارية لم يكن لديهم نقص في السلع الغذائية، معلقًا: “كل البضاعة متوفرة بجميع المحال التجارية”.

وعن الإشاعات المنتشرة ذكر أن ذلك الكلام خالي تمامًا من الصحة، حيث إنه لم ينقص داخل المحل الخاص به أي نوع من السلع الغذائية.

من جانبه قال كامل أحمد، أحد أصحاب المحال التجارية بمنطقة شبرا مصر، إنه تفاجئ ببعض الأحاديث التي انتشرت عن اختفاء السلع الغذائية من الأسواق والمحال التجارية، حيث إن بعض المواطنين أصبحوا يحضرون للمحل للسؤال عن السلع فقط بدون أن يشتروا شيء، وكانوا يندهشون عندما يعلموا أن جميع السلع متوفرة ولم يزداد أسعارها.

وذكر أن هناك صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تريد إثارة الفتن والرأي العام بنشرها تلك الإشاعات، لكن المحال التجارية خير دليل على تلك الفتن، موجهًا رسالة للمواطنين بعدم تصديق تلك الأكاذيب المنتشرة والتوجه للتأكد بأنفسهم.

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية

السلع الغذائية