الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفي يكشف دلالة تكريم الرئيس السيسي عدد من النماذج الملهمة

السيسي
السيسي

أوضح الكاتب الصحفي إمام أحمد، دلالة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من النماذج الملهمة، قائلًا: "إن تكريم الرئيس اليوم لعدد من الشخصيات بعضهم من ذوي القدرات الخاصة، يأتي في إطار حرصه على جعل المؤتمرات منصة لتكريم عدد من الملهمين في مجالات مختلفة".

وأضاف الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، أن هذه الشخصيات التي تم تكريمها من قبل الرئيس السيسي، حققت نجاحات مختلفة، لافتاً إلى أن العديد منهم من رواد العمل التطوعي في مصر.

وأوضح أن هذه اللافتة الكريمة تعطي أمل ومزيد من الدفعة للأمام، ليس لمن تم تكريمهم فقط ولكن لكل شخص يتطوع اليوم، من أجل تغيير الواقع إلى الأفضل، لافتًا إلى أنه من بين المقربين السيدة أنيسة حسونة، وهي من رواد العمل الأهلي والتنموي في مصر، وكانت شريكة في تأسيس التحالف الوطني، والذي يعتبر تجربة غير مسبوقة. 

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حدث فى مؤتمر التحالف

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