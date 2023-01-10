الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

أصبحت أدعية وأذكار الصباح الثلاثاء 10 يناير 2023 محل بحث كبير عبر المنصات الإلكترونية وذلك خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث يرغب الملايين في إحياء الثلث الأخير من الليل بالصلاة والتسبيح والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية وتلبية الاحتياجات الدنياوية.

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2023

يستعرض موقع الدستور الإلكتروني أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 10 يناير 2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح والتي تعيين الجميع على أمور الدنيا وهي كما يلي:-

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم .. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل وأعوذ بك من النار وما يقرب من من قول أو فعل .. وأسألك كل قضاء تقضيه لي خير.

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اللهم إني أستودعك قلبي وأهلي وجميع من أحبهم .. اللهم لا تكسر لنا ظهر.. ولا تصعب لنا حاجة .. ولا تعظم علينا أمر.. ربي بشرني بقولك لهم ما يشاءون .. اللهم إني أسألك فرحة تجدد روحي وتجبر خاطري بخبرك العظيم.

يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم .. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. اللهم ثبت عقلي وقلبي على دينك وأرزقني رزقا حلالا طيبا يكفيني وأبعد عني شر ما يؤذيني.

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اللهم إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وأرزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم لا تكسر قلب لمن دعاك وهو منتظر منك فرج قريب .. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك وفضلك ورزقك اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافل بكل خير.

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