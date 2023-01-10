أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 والتي يتابعه الملايين من في مختلف محافظات الجمهورية وذلك عقب الأمطار الرعدية التي شهدتها البلاد مساء الأحد، حيث يسود طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر وبارد في باقي ساعات اليوم وفقا للبيانات التي أصدره مركز التنبؤات.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2023

يسود طقس بارداً ليلا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وذلك وفقا لبيان حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 الذي أعلنته الهيئة القومية للأرصاد الجوية فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على وسط سيناء باردا في أول الليل شديد البرودة في أخره على شمال ووسط الصعيد.



ويسود طقس غائم جزئيا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة حيث يتوقع الخبراء هيئة الأرصاد حدوث شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر وحذرت الهيئة قائدي السيارات منها خاصة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الفجر.

وتوقع خبراء الأرصاد فرص لسقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ومحافظة مرسي مطروح بنسبة تتجاوز ال 50%.





درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 11 العظمى 19 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية الصغرى 11 العظمى 19 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 13 العظمى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح الصغرى 13 العظمى 18 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 13 العظمى 19 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 11 العظمى 19 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 12 العظمى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 12 العظمى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم الصغرى 10 العظمى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف الصغرى 08 العظمى 20 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الصغرى 10 العظمى 23 درجة مئوية.

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