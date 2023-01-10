الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

مواد البناء
مواد البناء

يطالع الكثيرون أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 10 يناير 2023 عبر محرك البحث جوجل خاصة الراغبين في التشييد والبناء وتشطيب الوحدات السكنية، حيث شهدت الأسواق تراجعًا بقيمة 3 آلاف جنيه بعد أن كسر حاجز الـ30 ألف خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 2023

أعلنت شركات الحديد والصلب عن تفاصيل أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 10 يناير 2023، والتي بررت ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية منذ شهر أكتوبر الماضي.

ويستعرض التقرير الأسعار الجديدة لتحديد التسليح وهي كما يلي:

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 23450 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 23350 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 20300 جنيه للطن.

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سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 23350 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 23200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 23300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 23300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 23205 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1900 جنيه.

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توقعات سعر الذهب 2023 في مصر

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سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1850 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1840 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سويدي 1840 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1840 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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