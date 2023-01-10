الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 فى الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 بقيمة 20 جنيهًا في الأسواق المحلية بمحلات الصاغة المصرية وورش التصنيع، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر، حيث سجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1874 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2023 في محلات الصاغة المصرية

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 تراجعات طفيفة في أسعار التداول، حيث تخطى جرام الذهب عيار 21 لـ 1800 جنيه في الصاغة وهو العيار الأكثر شراء لدى المصريين وإليكم الأسعار في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2068.5 جنيه.
الشراء 2045.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 1896.25 جنيه.
الشراء 1875.28 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 1810 جنيهات.
الشراء 1790 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1551.5 جنيه.
الشراء 1534.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1206.75 جنيه.
الشراء 1193.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1034.25 جنيه.
الشراء 1022.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

 

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سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 775.75 جنيه.
الشراء 767.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

 

سعر جنية الذهب في محلات الصاغة

البيع 14480 جنيها.
الشراء 15805 جنيهات.
بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.


سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1872$.
الشراء 1871$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2نقطة.

 

ويضاف إلى الأسعار السابقة ذكرها مبلغ قيمة المصنعية ورسوم الدمغة والتي يقرها القانون على كل جرام.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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